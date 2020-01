La station des Paccots accueille la 3e édition de la Poya’ttack mercredi soir. Pour la deuxième année consécutive, cette course longue de 3,4 kilomètres (environ 500 m de dénivelé) sera une manche de la Coupe des Préalpes. Les départs en contre-lamontre de la Poya’ttack seront donnés dès 19 h, et il est possible de s’inscrire sur place jusqu’à 18 h 30. Plus de 100 participants sont attendus.