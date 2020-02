En raison de la météo, le Trophée des Gastlosen a été contraint à l’annulation. «Il n’y a pas à réfléchir avec la sécurité», souffle Isabelle Rime.

Comme en 2016 et en 2017, la météo capricieuse a eu raison du Trophée des Gastlosen, qui aurait dû avoir lieu ce dimanche matin à Bellegarde. La décision d’annuler cette 28e édition, possible puis inéluctable au fil des jours, a été entérinée jeudi soir par le comité d’organisation. «Je suis déprimée ce matin (vendredi), confie sa présidente Isabelle Rime. On aura pourtant espéré jusqu’à la fin. C’est triste et regrettable, parce qu’on bosse durant une année pour cette course. Mais on sait que cette décision, prise à l’unanimité, est la bonne.»

Raisons justifiant cette annulation, tant les conditions de terrain que les précipitations…