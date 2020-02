De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

ÉMOTIONS. Ainsi, les parties de hockey sur glace se jouent à huis clos en cette fin de semaine. La décision prise tient compte de la nécessité de ne pas propager le virus, et de ne pas fausser le championnat. La première partie de l’affirmation est incontestable mais peut faire doucement sourire quand on voit que les carnavals tessinois ont été concernés bien avant le sacro-saint Salon de l’auto de Genève, que l’on a tenté mordicus de maintenir jusqu’à se rendre à l’évidence. Les arguments économiques ont fini par céder face à la proximité du virus, et c’est assez logique.

La suite de la phrase est plus intéressante du point de vue sportif. Une partie à huis clos est-elle vraiment une partie non biaisée?…