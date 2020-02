L’Uni Futsal Team Bulle a réussi une belle performance vendredi à domicile. Les Bullois ont tenu en échec le coleader Maniacs (4-4). Les hommes d’Artur Ferreira pensaient avoir fait le plus dur en marquant le 4-3 à trois minutes du terme. Mais les Argoviens ont égalisé à la dernière minute de jeu. Au classement de Premier League, l’UFTB reste 6e avec 18 points. En Second League, Bulle United Futsal a remporté sa première victoire de la saison face à Portugal Futebol (10-2), dimanche. Il quitte ainsi la place de relégable et compte deux points d’avance sur la lanterne rouge.