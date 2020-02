dit Pierrot

BOSSONNENS

Le 20 février, un dernier hommage a été rendu à Pierrot Dévaud en l’église d’Attalens, sous un ciel bleu et un franc soleil.

Né le 19 février 1932 à Châtel-St-Denis, Pierrot était l’aîné des trois enfants de René et Rosine Dévaud. Au terme de sa scolarité obligatoire, il entra rapidement dans la vie active. En plus de contribuer aux travaux de la ferme et de seconder ses parents dans la tenue de l’épicerie du village, il n’hésita pas à travailler sur les chantiers ou à la forge de la famille Bosson, à Attalens. Il partit même un an à Berne pour parfaire ses techniques de boulanger. Qui ne se souvient pas de ses pains d’anis, cuchaules, meringues et autres spécialités au feu de bois?

En 1958, il épousa Mary-Lise Bossy, dite Marinette. Le couple eut le bonheur…