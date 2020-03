RTS1, JEUDI, À 21 H 15

La famille Aubert est une famille ordinaire… en apparence. Lorsque la maladie d’Alice, 35 ans, éclate, l’équilibre familiale est menacé. Non-dits, rancœurs, mensonges sont exposés au grand jour et ébranlent le quotidien des six membres de cette famille bulloise…

Bulle, une petite ville suisse au milieu des alpages, en pleine mutation industrielle. C’est dans ce paysage de carte postale, cette «bulle» protectrice et consensuelle que vivent les Aubert dont l’équilibre explose alors qu’ils sont brutalement confrontés à la maladie d’Alice, 35 ans. Une onde de choc qui crève la bulle dans laquelle chacun s’est installé et qui fait ressurgir le passé, réel, fantasmé ou occulté. Toute la famille se trouve alors obligée de s’ouvrir: non seulement au présent et à l’avenir,…