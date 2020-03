Hasard du calendrier, alors qu’aucun match n’est en ce moment diffusé à la télévision, la série The english game débarque et raconte la démocratisation du football à la fin du XIXe siècle.

Des tenues très chics, bretelles et jersey à longues manches, des aristocrates à barbe, des ouvriers à moustache, des champs bosselés: bienvenue dans l’Angleterre du XIXe siècle, au cœur des balbutiements du football. Celui où il n’existe pas encore la moindre discipline tactique sur la pelouse (tout le monde s’agglutine sur le ballon tels des juniors de six ans) et où des poteaux en bois sans filet font office de but.

The english game, une minisérie disponible depuis le week-end dernier sur Netflix, plonge avec brio le téléspectateur dans les débuts du football moderne. Le football, le vrai, dans sa…