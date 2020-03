Luke Haines & Peter Buck

BEAT POETRY FOR SURVIVALISTS

Haines Buck

Que faisiez-vous entre le 6 octobre 1992 et le 22 février 1993? Pourquoi cette question si futile par les temps qui courent, diriez-vous? La réponse est simple: parce que Luke Haines et Peter Buck viennent de collaborer à la sortie d’un album! Quoi, cela ne vous dit rien?

Reprenons: le 6 octobre 1992, R.E.M. publie Automatic for the people, l’un de ses albums majeurs, en grande partie composé par son guitariste Peter Buck. Et, le 22 février 1993, Luke Haines sort New Wave, le premier album des Auteurs, sans doute le groupe le plus intrigant de toute la vague brit pop des années nonante…

Autant le dire d’emblée, Beat poetry fort survivalists aurait fait un tabac au milieu des nineties! Sans plagier R.E.M., Peter

Buck délaisse…