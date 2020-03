Médecins veveysans, autorités politiques et bénévoles se démènent pour ouvrir un centre de tri coronavirus d’ici à la semaine prochaine dans l’ancien hôpital de Châtel-Saint-Denis. L’HFR a donné son aval.

CLAIRE PASQUIER

Tout est parti d’une question: comment améliorer la médecine en Veveyse en ces temps de pandémie? Ni une ni deux, la problématique a fédéré tous les acteurs de la santé, la préfecture, les communes, la Région Glâne Veveyse et des bénévoles. Un élan de solidarité autour d’un objectif commun: la santé de la population. Concrètement, et sous l’impulsion des médecins du Centre médical de la Veveyse et rapidement rejoints par les médecins du district, un centre de tri Covid-19 va ouvrir d’ici à la fin de la semaine prochaine dans l’ancien hôpital de Châtel-Saint-Denis, dans…