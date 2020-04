La Bussardmusicacademy change de nom

ÉCOLE DE MUSIQUE. Rachetée en septembre 2019 par Alain Hornung et Sébastien Chave, la Bussardmusicacademy devient Artist Factory. L’école de musique, fondée en 2009 par Claude Bussard, compte plus de 400 élèves de tous âges sur ses sites de Bulle et de Châtel-Saint-Denis. En optant pour ce nom, «l’académie témoigne de sa volonté d’aider les élèves à devenir de véritables artistes», indique un communiqué de presse. L’école vise en effet à «transmettre un enseignement de qualité à ses élèves» et à leur donner «la possibilité de se rassembler dans des ateliers de musique», qui se produisent ensuite sur scène, dans des conditions professionnelles.