Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DANS LA LONGUE INTERVIEW publiée dans notre édition de jeudi, Philippe Trinchan, chef du Service de la culture, précise les conditions pour l’obtention d’un soutien financier aux artistes et aux professionnels de la distraction. Les amateurs peuvent en bénéficier aussi, sous certaines conditions. Et Philippe Trinchan de donner cet exemple: «Un chœur qui aurait engagé un orchestre et des solistes pour chanter le Requiem de Mozart.» Le Requiem, ah! la déprime, le cafard, noir c’est noir… Mais soyons honnête, s’il avait donné en exemple Orphée aux enfers d’Offenbach, opéra bouffe en deux actes, comment ne pas y voir une faute de goût ?

