Figures de la lutte, Alain Berset et Daniel Koch de passage

Le conseiller fédéral fribourgeois est venu observer à Fribourg le fonctionnement du traçage et l’application des mesures de protection dans les cafés et les commerces.

DOMINIQUE MEYLAN

COVID-19. Vous les avez peutêtre aperçus mardi à Fribourg Centre ou au Café du Gothard. La rumeur a, en tout cas, rapidement enflé. Alain Berset et le délégué Covid-19 Daniel Koch étaient de passage à Fribourg. Le conseiller fédéral fribourgeois est venu observer la mise en œuvre du traçage et l’application des plans de protection dans les commerces et les établissements publics.

Les deux figures de la lutte contre le coronavirus ont poursuivi avec une conférence de presse. Dans la plus pure tradition bernoise, la réunion a commencé avec une dizaine de minutes de retard. «Cela fait plaisir d’être à la…