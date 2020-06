Le retour à l’art passe par les sons

Pour relancer ses activités, Fri-Art propose une exposition réunissant quinze artistes sonores: H or the audience se fonde sur l’idée que, «au cours de la récente période de distanciation physique, l’ouïe est apparue comme le sens le plus adapté à la production de collaborations, de transversalité et de circulation entre les générations». Les installations sonores se situent dans trois salles du rez, alors que l’exposition Ketty La Rocca se poursuit à l’étage. L’ensemble crée «un environnement évolutif qui permet la production collective, la circulation des énergies entre les artistes, les musiciens, la programmation algorithmique, l’audience et les environs de la Kunsthalle». Chaque vendredi, de 18 h à 22 h, les artistes seront présents pour activer l’installation centrale. EB

Fribourg,…