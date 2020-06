Madeleine Dessibourg est née à Cerniat le 14 avril 1923. Elle était la fille de Basile Dessibourg et Jeanne Charrière. Avec ses frères et sœurs, elle grandit dans le bâtiment scolaire où leur père était instituteur.

Après sa scolarité obligatoire, elle est engagée comme aide familiale à Fribourg par le Mouvement populaire des familles. Plus tard, elle découvre la Jeunesse ouvrière chrétienne et devient membre de cette organisation. En tant que déléguée, elle participera à des assemblées à Cuba et au Brésil. En automne 1959, c’est comme membre de la JOC qu’elle débarque à Brazzaville. En collaboration avec les religieuses missionnaires, elle étend son activité au Gabon, au Tchad et en République centrafricaine. Madeleine Dessibourg n’avait pas eu l’occasion de faire des études. En 1962,…