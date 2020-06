Une pesée des intérêts et des compromis

Les députés posent de nombreuses questions sur la chasse. Les trois dernières auxquelles le Conseil d’Etat a répondu, en défendant son sens du compromis, concernent la gestion des écosystèmes et de la faune, la composition de la Commission consultative et l’engagement d’un nouveau garde-faune.

XAVIER SCHALLER

CHASSE. Concernant la chasse, les députés tirent dans tous les sens. Le Conseil d’Etat a répondu à trois questions parlementaires intitulées «Pour une pratique de la chasse respectant les sensibilités de toutes et tous», «La faune sauvage indigène et sa protection» et «A quand une femme garde-faune?»

Les Bullois Nicolas Pasquier (vcg) et Nicolas Repond (ps) sont les auteurs du premier objet. Ils s’inquiètent notamment que «la chasse à certaines espèces menacées soit toujours…