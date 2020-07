Les sirènes de Levanzo

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Ivan, un botaniste grenoblois de 45 ans, se rend sur la petite île de Levanzo, au large de la Sicile, pour finaliser les préparatifs du mariage de son frère Richard, qui y sera célébré six jours plus tard. Il y est bientôt rejoint par Chiara, la meilleure amie de la mariée. Dès leur rencontre, tous deux ressentent une attirance incontestable, à laquelle ils réagissent pourtant par un mouvement de recul. Chiara est mariée depuis quinze ans et ne veut pas mettre son couple en danger... ■