Feu bactérien plus une maladie de quarantaine

ENVIRONNEMENT

Désormais, le feu bactérien – maladie qui peut infecter les arbres et les plantes – est classé dans la catégorie des organismes réglementés non de quarantaine. «En conséquence, l’annonce et la lutte contre la bactérie ne sont plus obligatoires, explique la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts dans un communiqué. Par contre, toutes les plantes mises sur le marché sont soumises au passeport phytosanitaire pour attester l’absence de ces maladies.» A noter que des zones «à faible prévalence» seront définies cet automne par le Service phytosanitaire cantonal, zones dans lesquelles il existe un intérêt particulier (cultures fruitières, pépinières, variétés fruitières rares) de réduire la présence du feu bactérien: «C’est pourquoi la surveillance et la lutte…