Les cadors de la descente avaient rendez-vous à La Berra

Le plateau de la manche d’ouverture des Hot-Trail Series était relevé, avec la présence de plusieurs pointures du VTT de descente.

Camille Balanche et Lutz Weber se sont imposés chez les élites et Mathilde Gremaud a fait une apparition remarquée chez les non-licenciées.

Une 3e édition est déjà agendée pour 2021, alors que le projet d’une piste noire est évoqué.

GLENN RAY

VTT DE DESCENTE. Plus de 250 vététistes ont défié, samedi et dimanche, les 2,3 kilomètres de la piste de downhill de La Berra. Première manche des Hot-Trail Series, la Coupe de Suisse de la spécialité, cette course lançait aussi la saison de VTT de descente en Suisse après l’interruption due au coronavirus.

Malgré la chaleur et une piste plus sèche qu’à l’accoutumée, la course a été belle. Comme attendu, Camille Balanche…