Les routes de l’impossible

Aux confins du Sahara et du Sahel, à la croisée du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, la Mauritanie est l’un des pays les plus vastes et les moins peuplés au monde. Au volant de leur antique camion, au milieu des dunes, Sid Ahmed et son fidèle lieutenant Mohamed assurent la livraison de denrées essentielles dans le désert. Dans un pays où 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le train du désert est le dernier espoir de ceux qui n’ont plus rien. Ce géant d’acier transporte chaque jour 15 000 tonnes de minerais de fer sur l’unique voie ferrée du Sahara. Dans les bennes, des convoyeurs intrépides prennent tous les risques en transportant marchandises et bétails pour un salaire de misère. ■