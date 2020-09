Châtel-St-Denis sait aussi lutter et vaincre

En 2e ligue, Châtel-Saint-Denis est venu à bout de La Roche/Pont-la-Ville (3-4) au terme d’un duel passionnant à suivre. La formation veveysanne a montré qu’elle sera redoutable cette saison.

QUENTIN DOUSSE

2e LIGUE. On les savait joueurs et talentueux, on les a découverts résilients et besogneux. Samedi soir, les Châtelois ont gagné plus qu’un match face à une vaillante équipe de La Roche/Pont-la-Ville (3-4). «J’avais axé ma préparation sur l’état d’esprit. Car si on n’est pas prêts à aller au combat, on devient une équipe de milieu de tableau», glisse Duilio Servadio. L’entraîneur veveysan peut être rassuré: même bousculé, Châtel-Saint-Denis a du répondant et se présente de nouveau comme l’équipe à battre en 2e ligue.

Il ne faut toutefois pas s’y méprendre. Les «jaune et noir» ont été…