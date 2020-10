«Course à oublier» pour J. Dupasquier

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Jason Dupasquier. Dimanche, à l’occasion de la deuxième épreuve sur le circuit d’Aragon (Espagne), le rookie sorensois s’est classé à une décevante 24e place. Très loin du vainqueur valencien Jaume Masia et loin, même, du top 15 synonyme de point. «Je ne suis pas du tout satisfait, c’est une course à oublier», grogne Jason Dupasquier.

Parti en 30e et dernière position sur la grille, le Gruérien de 19 ans a perdu le fil à dix tours de l’arrivée. «Je n’ai pas su gérer le freinage dans un virage où l’on est arrivés à trois.» C’en était fini de ses espoirs de premiers points aux championnats du monde Moto3. Son moral est-il touché après douze tentatives infructueuses? «Comment dire... J’ai l’impression de m’améliorer, mais vraiment petit à…