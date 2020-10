«Si c’est pour sauver les clubs, il vaut mieux arrêter un temps»

L’attaquant Killian Mottet et ses coéquipiers renouent avec la compétition ce mardi, à Langnau.

Le meilleur compteur des Dragons parle d’une éventuelle interruption de championnat.

MÉLANIE GOBET

A l’image de son équipe, le top scorer de Fribourg-Gottéron Killian Mottet a été coupé dans son élan par la quarantaine collective ordonnée par le médecin cantonal après plusieurs cas de coronavirus dans l’équipe. Dixsept jours après leur dernier match, le Fribourgeois et ses coéquipiers se déplacent ce mardi à Langnau, dans une patinoire privée de ses spectateurs. Dans quel état d’esprit? Et pour combien de temps? La poursuite du championnat est en effet de plus en plus menacée par les mesures sanitaires…