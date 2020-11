Appel au secours des hôteliers

COVID-19. Le communiqué de presse diffusé hier par l’Association fribourgeoise des hôteliers (AFH) s’apparente à un véritable cri de détresse. Les établissements ont eu beau rester ouverts durant le semi-confinement du printemps, ils souffrent depuis le début de cette crise d’une demande très faible, voire quasi nulle à certaines périodes.

Et le sursaut estival dans certaines régions (lac et montagne) grâce à la clientèle suisse ne saurait compenser les pertes considérables déjà enregistrées.

Et les récentes mesures décrétées par le Conseil d’Etat et la Confédération «pèsent lourdement» et à tous les niveaux, déplore la faîtière. Qui rappelle que la santé du secteur dépend étroitement du tourisme d’affaires, des loisirs, de l’événementiel et de la restauration, tous domaines qui ont…