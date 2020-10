Cette «petite Russie» tellement allemande

Dominique de Rivaz et Dmitri Leltschuk

KALININGRAD

Editions Noir sur Blanc / 232 pages

On connaît Dominique de Rivaz comme réalisatrice de cinéma (Mein Name is Bach) ou comme romancière (Douchinka, La poussette ou Rose Envy). Ancienne concurrente de La Course autour du monde et responsable presse du FIFF, elle est également une redoutable photographe, comme le montre Kaliningrad, l’ouvrage qu’elle cosigne avec le Biélorusse Dmitri Leltschuk.

Désormais établie entre Berne et Berlin, la Fribourgeoise de 67 ans a longuement photographié cette enclave russe depuis son annexion au IIIe Reich, ce «territoire d’outre-mer» entre la Pologne et la Lituanie, cette ancienne capitale de la Prusse-Orientale jadis appelée Königsberg, fondée par Ottokar II de Bohême. En couleur et immanquablement par…