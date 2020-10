Fribourg suspend les opérations chirurgicales non urgentes

Dans le but de libérer le maximum de forces pour traiter les patients, une collaboration est mise en place entre l’Hôpital fribourgeois, l’Hôpital Daler et la Clinique générale Sainte-Anne. «Une partie de l’activité chirurgicale non lourde sera effectuée par les médecins de l’HFR, mais dans deux salles d’opération et avec le personnel mis à disposition par les deux cliniques privées.» Cette mesure permet de libérer le personnel spécialisé de l’HFR, notamment les anesthésistes, afin de renforcer les unités de soins intensifs de l'HFR.

Les opérations dites lourdes – ophtalmologie, gynécologie, ORL – reste en revanche à l’HFR. Quant aux cliniques privées, elles conservent, avec les capacités opératoires restantes, leurs activités chirurgicales.

«Le Conseil d’Etat remercie les cliniques…