Groupe E comme seule marque du groupe

Jusqu’ici, les sociétés Groupe E, Groupe E Celsius, Groupe E Connect et Groupe E Entretec se présentaient chacune avec leur propre marque. Dès novembre, elles se positionneront sous la seule marque Groupe E, communique l’entreprise. «Ce changement fait suite à plusieurs enquêtes menées auprès de clients·es, qui ont mis en évidence un besoin d’expertise dans le domaine énergétique et de simplification de leur expérience.» Et le groupe de relever que «les solutions énergétiques deviennent de plus en plus interconnectées et intelligentes». Il entend ainsi répondre aux attentes du public, «grâce à un meilleur accès à des solutions énergétiques globales et durables, favorisant la transition énergétique.»