L’absurde comme antidote

Pierre Dac

L’OS À MOELLE

Omnibus, 1202 pages Le 13 mai 1938 paraissait le premier numéro de L’Os à moelle, «l’organe officiel des loufoques», créé par Pierre Dac. Alors que la guerre menace, l’hebdomadaire est «pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour». Sous l’apparent sérieux de sa présentation se cache un assemblage disparate d’éditoriaux, de petites annonces, de notes, d’articles de fond et de communiqués tous absurdes, décalés, voire délirants. Le style se révèle enlevé et la prose résolument antifasciste. La revue s’arrêtera deux ans plus tard. Pierre Dac, qui est juif, doit fuir la France pour sauver sa vie.

De la pâte à noircir les tunnels aux testeurs de matraques, de la nationalisation nécessaire de la sciure aux tarifs officiels du marchand de sable, L’Os à…