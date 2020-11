L. Michel ne «veut plus redescendre»

TENNIS. Malgré l'interdiction de compétition pour les juniors de 16 ans et moins, Lucien Michel (photo) travaille assidûment pour sa progression. Celle-ci a été confortée par le second classement national publié récemment. L'espoir riazois a fait un «léger» bond de 43 places pour se présenter aux portes du top 100 national. «Je m'attendais à ce rang (N4 102), réagit l'intéressé. C'est une satisfaction alors que je n'ai pas réalisé une saison d'été exceptionnelle. Maintenant, je veux regarder vers le haut et ne plus jamais redescendre.»

S'il ne fait pas des chiffres une obsession, le gaucher de 16 ans apprécie sa nouvelle situation. «C'est cool d'être bien installé parmi les N. J'ai aussi gagné une place dans la hiérarchie des 2004. Je suis sixième et mon objectif est d'entrer dans le…