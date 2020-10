La bonté que l'on ne sait voir

L’historien et journaliste néerlandais Rutger Bregman en est persuadé: la plupart des gens sont bons. Son livre, Humanité, une histoire optimiste, multiplie les exemples et les arguments pour nous en convaincre.

ÉRIC BULLIARD

Il est pour le moins étrange de lire ce livre au moment où un enseignant français se fait décapiter pour avoir montré des dessins… Difficile, a priori, de suivre Rutger Bregman, si l’on ouvre les yeux sur le monde tel qu’il va. Mais ce jeune historien et journaliste néerlandais écrit son Humanité, une histoire optimiste avec une telle conviction et une telle somme d’arguments, de contre-arguments et de références que l’on finit par croire à son idée de base: «La plupart des gens sont bons.»

Né en 1988, Rutger Bregman s’est fait remarquer il y a quelques années par…