Le comité du Carnaval de Romont informe dans un communiqué que la «sortie de la médaille», initialement prévue le samedi 14 novembre, est annulée à cause des nouvelles mesures sanitaires. Cependant, la médaille 2021 ayant déjà été confectionnée, elle est disponible dans différents commerces romontois et des alentours ainsi qu’auprès du comité. Et d’annoncer que le journal satirique La Socque sortira dans tous les cas. Pour l’instant, le Carnaval de Romont est maintenu aux 12 et 13 février 2021.