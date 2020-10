Le chef-d’œuvre qui tourmenta Hugo

Mercredi soir, Arte retrace la genèse d’un chef-d’œuvre avec Les Misérables et Victor Hugo, au nom du peuple. L’occasion de prendre conscience de la valeur universelle et intemporelle de son œuvre.

Tout le monde en a déjà entendu parler une fois dans sa vie. Il existe une multitude de moyens de l’appréhender: la version intégrale bien entendu, des versions abrégées, des films, des comédies musicales… On ne dit pas qu’il faut absolument connaître l’histoire par cœur, on dit juste que celui qui n’a jamais entendu le nom de Victor Hugo et le titre Les Misérables doit vivre dans une grotte.

Un récit sur la misère, ou plutôt contre la misère, qui est devenu le chefd’œuvre d’un siècle, mais surtout d’un homme. Pourtant, la rédaction ne se fit pas sans tourments. C’est ce que Les Misérables et…