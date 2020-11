Le rêve tourne court pour M. L'Homme

CYCLOCROSS. Vingt-quatre heures après sa sélection, Maxime L'Homme a appris l'annulation des championnats d'Europe de cyclocross M19 en raison de la «modification des règles gouvernementales liées au Covid-19 aux Pays-Bas». Les épreuves élites et M23 auront toutefois bien lieu le 7-8 novembre à Bois-le-Duc.

«C'est dur et un peu incompréhensible de voir que seule la course des juniors est supprimée, déclare le Vuadensois de 17 ans. J'avais déjà analysé le parcours en détail et j'étais prêt à me mesurer aux meilleurs Européens. Cela aurait été un moyen de finir en beauté une saison de VTT difficile.»

Maxime L'Homme devra donc patienter avant de disputer ses premiers championnats internationaux officiels. Il ne se décourage pas pour autant. «C'est un événement que j'ai envie de vivre une…