Le sport, c’est du théâtre, pas du cinéma

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

LE SPORT QUAND MÊME. On l’a dit et répété, le sport continuera pendant la deuxième vague. Attention, pas le sport de quartier, pas le sport «bourrin», celui qu’on pratique pour le plaisir, loin de tout rêve de gloire. Celui-ci, vous vous en doutez bien, va passer par pertes et profits avec la culture et la restauration. Non nous évoquons le sport haut de gamme, celui qui fait de l’audience et du profit, et qui peut agréablement distraire le peuple en manque de relations sociales. Celui-là sera maintenu, sauvegardé.

Nous aurons donc notre dose de Messi, de Ronaldo, de Gottéron et même de Federer, au gré des aléas du Covid-19. Un seul petit détail changera: les compétitions auront lieu sans public. Stades vides,…