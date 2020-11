Quelque 150 employés mobilisés à Fribourg

Le syndicat des services publics (SSP) et Syna ont réuni quelque 150 soignants sur la place Georges-Python jeudi. «Nous avons eu des doutes après les restrictions annoncées par le Conseil fédéral, mais les rassemblements politiques de plus de 50 personnes sont toujours autorisés», indique Catherine Friedli, secrétaire syndicale au SSP. Les revendications portaient sur une revalorisation des salaires et surtout sur une hausse de la dotation en personnel. «Le personnel n’en peut plus, à l’hôpital, mais aussi dans les EMS où les aides-soignants ne sont pas formés pour effectuer des soins palliatifs comme le demande le Covid.» Si l’armée viendra en aide à l’HFR, la secrétaire syndicale regrette qu’aucune mesure ne soit prise dans les EMS. «Il faut développer des moyens pour le service…