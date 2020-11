Récolter des signatures est devenu très compliqué

DÉMOCRATIE. Le comité d’initiative pour la gratuité des transports publics demande au Conseil d’Etat de suspendre immédiatement les récoltes de signatures pour les objets cantonaux et communaux. Dans un communiqué, il explique les difficultés de la tâche. Avec l’épidémie de coronavirus, la quasi-totalité des événements a été annulée. Sur les marchés, beaucoup de personnes n’osent plus s’arrêter et s’approcher pour éventuellement offrir leur paraphe. «Malgré toutes les précautions prises, continuer à être présentes et présents dans la rue pour récolter des signatures représente un risque de propagation du virus qui ne paraît pas raisonnable dans la situation actuelle», conclut le communiqué.