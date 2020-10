Seul en scène pour jouer Dino Buzzati

Après Onnevoyaitquele bonheurl’andernier, Grégori Baquet est de retour à L’Arbanel: samedi, il joue Le K, d’après Dino Buzzati.

Le comédien français Grégori Baquet sera sur la scène de L’Arbanel, ce samedi. Seul en scène, il interprète tous les personnages (une vingtaine) des nouvelles de Dino Buzzati réunies dans le recueil Le K. Sur la cinquantaine que contient le livre, le comédien et son metteur en scène Xavier Jaillard en ont conservé treize. Publié en 1966, Le K rassemble des textes qui penchent le plus souvent vers le fantastique et touche régulièrement à l’allégorie. Le plus célèbre, qui donne son nom au recueil, raconte l’histoire d’un garçon effrayé toute sa vie par un monstre marin et qui décide finalement d’aller à sa rencontre. D’autres nouvelles misent sur l’humour, le…