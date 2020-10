Tellement Canada Dry

Nothing But Thieves

MORAL PANIC

Sony

N’en déplaise à certains, le rock anglais parvient, envers et contre tout, à se renouveler. Les jeunes pousses de Nothing But Thieves en sont la preuve vivante. Le 18 mars 2020, les gars de Southend-on-Sea sortaient le premier single de leur troisième album, le brûlot tellement de circonstance Is everybody going crazy? Avec cinq tubes éparpillés ces six derniers mois, le groupe semble même avoir signé l’une des principales B.O. du confinement. De quoi mettre l’eau à la bouche avant la sortie de Moral panic, la semaine dernière.

Dans la vague rock épique, derrière ses confrères Muse, Foals ou Royal Blood, le quintette briton truste les sommets des hit-parades et n’a peut-être qu’un seul défaut: il pratique une musique Canada Dry. Ça a le goût du rock,…