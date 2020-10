Une vie de bande dessinée

Nicoby

MES QUATRE SAISONS

Dupuis



Nicoby, auteur de BD depuis la fin des années 1990, a maintenant 43 ans, le temps du bilan sur un parcours de vie. Une existence qu’il compile au gré du temps et de plusieurs anecdotes ou épisodes marquants. Sorte de catalogue des aléas de la vie, Mes quatre saisons constitue un livre de souvenirs d’un homme mal à l’aise en société et d’un créateur qui doute, cheminant toujours sur le bord de la route du succès. L’ouvrage propose, non sans ironie, une vue des coulisses de la création, les rencontres, les festivals, la page blanche et l’envie. L’auteur y concrétise d’ailleurs l’un de ses rêves: réaliser une histoire de Tif et Tondu.

Avec beaucoup d’autodérision et sans nostalgie, Nicoby arpente son carnet intime, partageant quelques moments gênants – comme…