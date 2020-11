CHARMEY

Vincent Fragnière s’est éteint mardi, dans sa 41e année, entouré de l’amour des siens.

Vincent Fragnière est né le 15 septembre 1980 à Fribourg dans le foyer de Colette et Jean-Paul Fragnière. Sa sœur Céline est venue agrandir la famille en 1983 et son frère, Patrick, en 1985. Il a vécu ses trois premières années à Barberêche, puis la famille est venue s’établir à Charmey où Vincent a effectué toute sa scolarité primaire. Il la poursuivit au CO de Bulle et durant une année au Collège du Sud, avant d’entreprendre une formation de charpentier chez JPF SA. Par la suite, il fut actif en tant que charpentier chez Michel Mooser SA à Charmey durant plus de 10 ans. Il décida de réorienter sa carrière et intégra le bureau d’architecture Moret Concept Architecture S. à r.l. à Charmey.

En…