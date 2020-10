Vivre avec son temps

Ce lecteur réagit à la démolition prévue du chalet de l’Areney, à Sorens, propriété de l’Etat. (La Gruyère de samedi).

La réelle question n’est pas de savoir si le propriétaire de chalet d’alpage est l’Etat ou un agriculteur, mais bien de savoir quelle est l’utilisation d’un chalet d’alpage pour l’agriculture d’aujourd’hui.

Démolir et reconstruire afin qu’il soit fonctionnel? Ou l’entretenir alors qu’il est de toute façon trop bas et trop étroit? Les deux variantes auront forcément un coût non négligeable. Autant le construire juste.

A la gare de Bulle, on a bien démoli un quartier entier, pour des considérations de fonctionnalité notamment, je suppose. Les chalets d’alpage doivent aussi vivre avec leur temps. Sans quoi, en quelques petites années, le patrimoine alpestre sera riche en…