«Je suis toujours un aventurier, mais aussi un marin performeur»

A la barre de La Fabrique, Alan Roura lance ce dimanche son deuxième Vendée Globe.

Le Genevois de 27 ans parle de sa vie, de ses peurs et de ses ambitions grandissantes.

Photographe et navigateur, le Gruérien Benjamin Ruffieux pose son regard sur le skipper.

QUENTIN DOUSSE

VOILE. «Oui allô. Vous allez bien?» Alan Roura s’apprête à se lancer dans la plus grande aventure sportive, il a 1001 choses à penser et, pourtant, c’est lui qui s’enquiert de son interlocuteur. On lui fait remarquer l’étrangeté, il rigole. Bon vivant, le Genevois est aussi un «bon client», qui sait donner pour recevoir. De l’attention, il n’en manque pas avant le départ du 9e Vendée Globe, ce dimanche à 13 h 02 des Sables-d’Olonne déserts. Ce sera le deuxième «joli petit tour du monde» pour le benjamin de l’épreuve,…