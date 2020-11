«You’re fired, Mr. President»

A propos de la présidentielle américaine.

Enfin nous voici débarrassés du vilain canard de la Maison-Blanche. J’ai fait un rêve et celuici a été exaucé. Plus que deux mois à entonner le «dégage» cher aux jeunes. «Vade retro satanas, vade retro!» Je relis le philosophe François-Xavier Putallaz (Le Mal, Editions du Cerf): «Le mal bouleverse nos vies, c’est un fait. Tristesse, douleur, souffrance font irruption dans chaque existence, avant même qu’on y pense…» On n’a pas eu le temps d’y penser, il y a quatre ans, que déjà il était là, le Donald!

«Le bien jouit d’une primauté absolue, qui nourrit l’espérance: il sera toujours le plus fort.» C’est bien vrai, allez, ouste! dehors le locataire de la White House. Ton bail est résilié. Le monde va enfin pouvoir respirer, même malgré «la» Covid.…