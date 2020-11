Aidés à fonds perdus, les clubs pros respirent

La Confédération soutiendra les clubs professionnels (et semi-pros) à fonds perdus, pour un montant total de 115 millions de francs. Le soulagement est grand pour Gottéron et Olympic notamment. Réactions.

QUENTIN DOUSSE

SPORT FACE AU VIRUS. Les clubs le réclamaient depuis le début de la crise, la conseillère fédérale Viola Amherd l’a entendu et a pu l’annoncer mercredi en conférence de presse: en plus des prêts remboursables, les clubs professionnels (au nombre de 44) et semi-professionnels (89) pourront obtenir des contributions à fonds perdus. Ces indemnités, représentant un pot total de 115 millions de francs, atteindront un maximum de deux tiers des recettes de billetterie basées sur l’exercice 2018-2019. Et ce, au prorata du nombre de matches disputés sans spectateurs depuis le 28…