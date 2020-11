André Uldry

LE CHÂTELARD

André est parti le jeudi 5 novembre. Il avait 55 ans. Il est né au Châtelard et a toujours vécu à la ferme familiale. Il était le quatrième d’une fratrie de cinq enfants. En raison de son handicap, son développement fut long et difficile, d’abord pour la marche, puis pour les apprentissages de la vie.

Néanmoins, il a toujours aimé la ferme et il a pu s’épanouir dans les quelques tâches qu’il réalisait et surtout grâce à l’affection et à la tendresse de sa famille qui a toujours pris soin de lui et l’a entouré et intégré à la vie familiale jusqu’à son départ à l’hôpital, dimanche 1er novembre. La gratitude de ses sœurs va à son frère François, sa belle-sœur Jacqueline et leur famille pour leur dévouement et leur bienveillance.

André était affectueux et attachant. Il aimait la…