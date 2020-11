Aux racines de la légende

Van Jensen et Dennis Calero, d’après Ian Fleming

CASINO ROYALE

Alors que la sortie du nouveau film Mourir peut attendre a été encore une fois repoussée et parce que Sean Connery, le premier, vient malheureusement de tirer sa révérence, peut-être est-ce le bon moment pour se tourner vers les débuts de carrière du plus célèbre espion au service de sa Majesté. En effet, Van Jensen (scénario) et Dennis Calero (dessin) remontent aux sources en adaptant en BD Casino Royale, le premier roman de Ian Fleming. Envoyé en France, James Bond a pour mission d’éliminer Le Chiffre. Cet agent soviétique, joueur invétéré et meurtrier, a comme point faible l’argent. Le plan est simple: le ruiner à la table de baccara.

Dans ce premier opus, les attributs immuables de 007 sont en gestation. Pas de gadget, de…