Chômage stable en octobre dans le canton

Le taux de chômage s’établit toujours à 3,4% de la population active dans le canton. Il n’y a pas eu de changement entre septembre et octobre, selon un communiqué du Service public de l’emploi. Dans le détail, le chômage a régressé en Glâne, en Veveyse, en Sarine et en Singine. Il est demeuré inchangé en Gruyère et dans la Broye. Seul le district du Lac connaît une légère hausse de 0,1 point. En octobre, près de 370 demandes de réduction d’horaire de travail (RHT), concernant un peu moins de 3500 personnes, ont été déposées. La branche la plus touchée par le chômage est l’hôtellerie-restauration.