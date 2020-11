Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

CALCUL PHILOSOPHIQUE: dorénavant 10 personnes seront autorisées à un mariage et 30 à un enterrement. Peut-on considérer une vie réussie à l’aune de ces vingt personnes supplémentaires entre «le plus beau jour de sa vie» et sa dernière heure?

COMMENT RECONNAÎT-ON UN «SENIOR» qui aide un «junior» pour son entrée dans la vraie vie, en lui prodiguant conseils en matière d’assurances, d’impôts, de gestion de son budget, loyer, etc., avec également quelques trucs, au passage, sur les règles de calcul et de grammaire (c’est le projet intergénérationnel Pass’âge mis en place par la ville de Bulle)? La réponse est simple: un «senior» écrit payement à l’ancienne (avec un y et non un i) et, surtout, rappelle que «rappel» prend deux p, un seul l.

LA VILLE DE LAUSANNE met au…