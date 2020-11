Dupasquier retardé par une pénalité

Jason Dupasquier n’a toujours pas remporté ses premiers points en Moto3. Le pilote sorensois a pris le 18e rang à Valence ce week-end.

Jason Dupasquier (KTM) joue de malchance sur les circuits de Moto3. Ce week-end à Valence dans le Grand Prix d’Europe, le pilote sorensois a connu des problèmes techniques au tour de chauffe, qui lui ont valu une pénalité de long lap lors de la course. Celle-ci lui a forcément fait perdre du temps, alors qu’il était positionné au 20e rang sur la grille de départ. Malgré un bon retour, le Gruérien a terminé au 18e rang (+19’’582), à un peu plus d’une seconde de la 15e place et de ses premiers points. Devant, la course a été remportée par l’Espagnol Raul Fernandez.

«Après un tour le dimanche matin à l’échauffement, ma moto fumait et perdait de l’huile.…