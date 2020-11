Fribourg rejoint à son tour la jeune association Swiss Food & Nutrition Valley

AGROALIMENTAIRE. Née en mars dernier, l’association Swiss Food & Nutrition Valley (SFNV) a pour but d’augmenter la visibilité internationale. Elle vise aussi la mise en réseau du secteur agroalimentaire suisse. Fribourg vient de rejoindre les membres fondateurs que sont le canton de Vaud, Nestlé, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l’Ecole hôtelière de Lausanne. L’adhésion de Fribourg se comprend, s’agissant d’un canton aux compétences avérées dans l’agroalimentaire, un secteur qui représente un cinquième de son économie. «Le canton de Fribourg peut apporter une contribution significative au développement du réseau», a relevé mardi le conseiller d’Etat Olivier Curty, directeur de l’Economie et de l’emploi, cité dans un communiqué publié en marge de l’assemblée générale de la…