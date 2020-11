Furieux contre la piste cyclable

PÉROLLES. La ville de Fribourg va installer une piste cyclable sur Pérolles et supprimer définitivement 62 places de parc. Elle a publié hier ces mesures dans la Feuille officielle et prévoit une entrée en vigueur dans le courant de 2021. Cette annonce a fait bondir l’Assocation fribourgeoise du commerce, de l’artisanat et des services (AFCAS): «Les commerçants et les restaurateurs sont furieux quant à la manière de procéder du Service de la mobilité de la ville de Fribourg.» Dans son communiqué, l’AFCAS estime avoir été mis, une fois de plus, devant le fait accompli: «Sur cette question très importante, alors que nous sommes en pleine crise et que de nombreux commerces et restaurants se battent quotidiennement pour leur survie.» L’association annonce ainsi qu’elle se réserve, avec ses…